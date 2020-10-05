РИАМО - 5 окт. Министерство жилищной политики Московской области разрешило ввести в эксплуатацию жилые дома в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Жилой комплекс «Парк Апрель» начали строить в 2017 году.

«Первоначальный срок ввода домов в эксплуатацию планировался в декабре 2019 года, но был нарушен из-за сложностей подключения к инженерным сетям», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На данный момент проблему удалось решить. В итоге восстановлены права 267 дольщиков.