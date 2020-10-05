РИАМО - 5 окт. С начала этого года различными юридическими лицами в Подмосковье заключено 5417 договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«Госадмтехнадзор Московской области проводит профилактические рейды, ведет широкую разъяснительную работу среди предпринимателей, информационно уведомляет юридических лиц о необходимости соблюдать областное законодательство в сфере вывоза твердых коммунальных отходов», - говорится в сообщении.

Инспекторы Госадмтехнадзора добились 100% результата в городских округах Балашиха, Бронницы, Власиха, Звездный городок, Клин, Королев, Красногорск, Долгопрудный Дзержинский, Котельники, Краснознаменск, Коломенский, Лосино-Петровский, а также в Лобне, Лыткарине, Молодежном, Можайске, Мытищах, Озерах, Орехово-Зуеве, Подольске, Протвине, Пущине, Реутове, Серпухове, Серебряных Прудах, Талдоме, Фрязине, Черноголовке и Электрогорске.

По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 июня 2019 года Госадмтехнадзор Московской области проверяет юридические лица и на предмет заключения договора на вывоз мусора. Инспектируются предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, объекты транспортной инфраструктуры и так далее.​