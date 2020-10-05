РИАМО - 5 окт. На обновление очистных сооружений Подмосковья направят 2,5 миллиарда рублей, деньги выделят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» уже в этом году, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Как сообщила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, на строительство лыткаринских очистных сооружений направят 646 миллионов рублей.

«Предоставление дополнительных средств – очень важная и своевременная мера, которая поможет улучшить экологическое состояние Волги и восстановить водные объекты низовьев реки», - сказала Полякова.

За эти средства также обновят щелковские межрайонные очистные сооружения, а также очистные сооружений в Электростали.

«Сейчас уже реализуется целый «волжский» проект, который охватил огромное количество водных объектов, в том числе, в Московской области», - добавила Полякова.