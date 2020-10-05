РИАМО - 5 окт. В подмосковных муниципалитетах с начала 2020 года выявили и ликвидировали 628 несанкционированных свалок и навалов мусора, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Наибольшее количество в Щелкове – 67», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Солнечногорске выявили и ликвидировали в течение 2020 года 60 несанкционированных свалок и навалов мусора.

В Коломенском и Ленинском округах выявлено и ликвидировано с начала года по 42 несанкционированные свалки.