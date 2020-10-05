РИАМО - 5 окт. Жителям Московского региона напомнили, что в покупаемых БАДах и пищевых добавках в зарубежных интернет-магазинах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные в России, говорится в сообщении пресс-службы Государственного антинаркотического комитета.

«Вы можете понести уголовную ответственность», - говорится в сообщении.

Чтобы этого не случилось, перед покупкой нужно изучить нормативную базу: постановление правительства «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ».

Также важно изучить список сильнодействующих и ядовитых веществ, запрещенных к обороту для целей статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и других статей Уголовного кодекса.

При этом нужно знать, что такое крупный размер сильнодействующих веществ в соответствии с уголовным законодательством.