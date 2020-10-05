РИАМО - 5 окт. В Подмосковье открыли два парка культуры и отдыха после проведения работ по благоустройству, речь идет о Дрезненском парке в Орехово-Зуеве и городском парке Электрогорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Работы в Дрезненском парке проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Там обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили дополнительные опоры освещения, камеры видеонаблюдения и модульный туалет.

«После реконструкции в парке появилась большая детская игровая площадка площадью 1350 квадратных метров, выполненная в экостиле и состоящая из трех зон: универсальной игровой площадки для возрастной группы 2-14 лет, игровой площадки для возрастной группы 7-16 лет и спортивной площадки», - говорится в сообщении.

Там также заасфальтировали танцплощадку и заменили входную группу.

Городской парк Электрогорска благоустроили в преддверии празднования Дня Московской области. Это одно из любимых и популярных мест отдыха у местных жителей.

«Реконструкция парка прошла в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь заменили брусчатку на асфальт общей площадью 4 416 квадратных метров, отремонтированы радиальные аллеи площадью 1 326 квадратных метров, установили модульный туалет, в котором предусмотрен блок для людей с ограниченными возможностями», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парке также установили новую детскую игровую зону в экостиле. На ней есть спортивная зона, где можно играть в настольный теннис, заниматься на тренажерах. Игровой комплекс состоит из 28 элементов: батут, тарзанка, канатная сетка, балансир, качели «Мама +ребенок», игровые панели и другие. На площадке найдут себе занятия дети всех возрастов.

В регионе в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 14 парков культуры и отдыха, в семи из них появятся большие игровые зоны. Благоустройство всех парков завершится к концу октября.