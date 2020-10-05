РИАМО - 5 окт. Путепровод у железнодорожной станции Пурлово в Кашире отремонтировали, работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Путепровод находится на 0,5 километре региональной автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Узловая – Ледово – Труфаново. Он расположен между населенными пунктами Бурцево и Ледово, является единственных проездом к железнодорожной станции «Пурлово». Протяженность объекта – свыше 100 метров, ежедневно по нему проезжает порядка 2 тысяч автомобилей.

«На путепроводе обновили дорожное покрытие, заменили деформационные швы, обустроили гидроизоляцию, установили барьерное и перильное ограждения, соответствующие дорожные знаки и нанесли разметку, а также отремонтировали пролетное строение и опоры», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Во время проведения работ движение осуществлялось реверсивным методом со светофорным регулированием. На сегодня движение запущено в полном объеме по обеим сторонам искусственного сооружения.

В настоящий момент в Подмосковье завершены работы на 10 искусственных сооружениях, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть объектов.