РИАМО - 5 окт. Очаг оспы овец выявили в личном хозяйстве в СНТ «Восток» на территории Электростали, специалисты ветеринарной службы провели комплекс мер по недопущению распространения данного заболевания на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

25 сентября владелец личного подсобного хозяйства обратилась в государственную ветеринарную службу Московской области и сообщила о наличии клинических признаков оспы овец и коз (повышенная температура, истечения из глаз и носа, отсутствие аппетита) у принадлежащего ей поголовья мелкого рогатого скота.

«В тот же день специалистами госветслужбы Московской области был осуществлен выезд по адресу, где осуществлен клинический осмотр 23 голов мелкого рогатого скота и отобрано 10 проб крови для направления в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и постановки диагноза. 28 сентября ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 4-х пробах биоматериала был выявлен геном вируса оспы овец», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Случаев заражения людей вирусом в Электростали не выявлено. Специалистами госветслужбы Московской области незамедлительно был организован комплекс мероприятий по недопущению распространения оспы овец на территории региона.

Так, министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направило информационные письма о случае возникновения оспы овец и коз во все заинтересованные организации и ведомства. Были определены границы эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны. Подготовлено и направлено представление о необходимости введения ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец и коз в адрес губернатора Московской области. Проведено внеплановое заседание Московской областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Управлением государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля Минсельхозпрода Московской области совместно с представителями управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведено эпизоотическое расследование случая возникновения оспы овец и коз, организованна работа круглосуточных контрольно-пропускных постов на территории СНТ «Восток» городского округа Электросталь Московской области.

Ветеринарными специалистами госветслужбы региона по заявлению владельца произведен комиссионный вынужденный убой всех восприимчивых животных, содержащихся в хозяйстве. Также в хозяйстве установлен дезбарьер и проведена вынужденная дезинфекция места содержания восприимчивых животных с прилегающей территорией.

На территории неблагополучного пункта по оспе овец и коз СНТ «Восток» городского округа Электросталь вводится запрет на следующие мероприятия: ввоз восприимчивых животных, не вакцинированных против оспы; вывоз восприимчивых животных из неблагополучного пункта (за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты); вывоз молока, полученного от восприимчивых животных.

Также запрет распространяется на стрижку, сбор пуха, вывоз шерсти и пуха восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Также вводятся следующие ограничительные мероприятия в границах городского округа Электросталь и Богородского городского округа: ввоз не вакцинированных против оспы восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны (за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты); проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением восприимчивых животных.

«Проводится вынужденная вакцинация мелкого рогатого скота против оспы овец и коз в хозяйствах всех форм собственности. Всего по состоянию на 05 октября вакцинировано 2 669 голов мелкого рогатого скота, из них 1 913 голов овец и 756 голов коз. На территории всей Московской области специалистами ветеринарной службы организуется проведение подворных обходов с целью выявления поголовья мелкого рогатого скота с клиническими признаками оспы овец и коз и принятия мер по недопущению возникновения и распространения заболевания на территории региона», - сказал Разин.

Оспа — остро протекающая контагиозная болезнь овец и коз, характеризующаяся лихорадкой, затрудненным дыханием, отеком век, выделением серозно-слизистого экссудата из глаз и носа, развитием на коже и слизистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи.

Основным источником возбудителя являются больные и переболевшие оспой восприимчивые животные, их секреты и экскреты. Факторами передачи возбудителя являются контаминированные возбудителем корма, шерсть, пух, объекты окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортных и технических средств, инвентарь, а также кровососущие насекомые и клещи, являющиеся переносчиками болезни.