РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Девушка и двое детей пострадали в результате столкновения машин Volkswagen и Ford на трассе А-107 в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

По предварительным данным, в понедельник в 8:00 на 205 километре автотрассы А-107 в Подольске произошло столкновение автомашин Volkswagen Jetta и Ford Fusion.

«В результате аварии девушка (водитель Volkswagen) и две девочки (пассажиры машины Ford в возрасте 10 и 15 лет) получили травмы», - отметил собеседник агентства