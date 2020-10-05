РИАМО - 5 окт. Рабочий столичного цирка самовольно вошел в клетку к медведю и закрылся на два замка, хотя не имел право этого делать, сообщается на официальном сайте Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Инцидент произошел в понедельник. 29-летний рабочий цирка погиб после нападения на него медведя.

«Погиб сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому семилетнему медведю. Данный сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он тем самым, грубо нарушил технику безопасности. Это подтверждают видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев», - говорится в сообщении.

Погибший Валентин Булич работал в цирке с зимы служащим по уходу за животными. Ранее он уже имел опыт работы с животными.

«Несчастный случай произошел в 15:44 по московскому времени в выходной для артистов день. Валентин зашел внутрь без видимых на то причин и закрылся изнутри на 2 замка», - отмечают в цирке.

Мужчина был госпитализирован в ГКБ имени В. В. Виноградова, где скончался от полученных ран.

По данному факту возбуждено уголовное дело.