РИАМО - 5 окт. Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов рассказал о ротации в национальной команде, по его словам, она должна идти только на пользу, передает Газета.ru.

«Если один игрок в состоянии все три игры выступить на высоком уровне, то смысл искусственно производить изменения в составе?» — отметил тренер.

Подопечные Черчесова в Лиге наций 11 октября сыграют с командой Турции. Уже 14 октября состоится игра против Венгрии.

Также 8 октября Россия проведет контрольный матч со шведами. Все матчи пройдут в Москве. ​