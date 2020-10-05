РИАМО - 5 окт. 38-летнего жителя Москвы Николая Сашина осудили за убийство сожительницы, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«26 апреля 2019 года Сашин, находясь в своей квартире, после совместного употребления спиртных напитков и наркотических веществ, вступил в конфликт с сожительницей. В ходе спора он начал душить женщину, в результате механической асфиксии наступила смерть потерпевшей», – уточняется в сообщении.

С учетом позиции гособвинителей прокуратуры Зеленоградского административного округа суд приговорил Сашина к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.