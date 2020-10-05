РИАМО - 5 окт. Марс приблизится к Земле на максимально близкое расстояние — 62,07 миллиона километров, это произойдет 6 октября, передает Газета.ru.

В следующий раз на такое расстояние красная планета приблизится к Земле через 15 лет, отметили в американском агентстве NASA. Сейчас Марс находится на противоположной стороне от солнца.

«Самой высокой точки Марс достигнет около полуночи, он будет находиться в окружении очень небольшого количества звезд, его легко можно будет увидеть и без телескопа», - говорится в сообщении.

Сближение планет происходит каждые два года, но подход на минимальное расстояние — это весьма редкое явление. Так, наименьшая дистанция — 55,7 миллиона километров — была зарегистрирована в 2003 году. ​