РИАМО - 5 окт. IV Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» стартовал 5 октября, он продлится до 15 ноября, награждение победителей состоится в ноябре или декабре на одной из популярных выставочных площадках Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей.

В 2017 году в конкурсе участвовало 10 тысяч снимков от 1,8 тысячи человек из 28 стран, в 2019 году участниками фотоконкурса стали более 5 тысяч человек из 32 стран мира.

«Уже с 5 октября профессиональные фотографы и любители из разных уголков России смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru», - говорится в сообщении.

Одно из основных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.