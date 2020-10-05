РИАМО - 5 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подмосковье разработает для спецназа новый пистолетный патрон с повышенным убойным действием, сообщает Федеральное агентство новостей.
Планируется, что пуля сможет достигать скорости 480 метров в секунду при массе семь граммов. Кучность стрельбы на дальности 25 метров составит не более 2,5 сантиметров.
По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новые разработки помогут расширить возможности спецназа, в том числе при антитеррористических операциях.
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