РИАМО - 5 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подмосковье разработает для спецназа новый пистолетный патрон с повышенным убойным действием, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Новый патрон разрабатывается в интересах российских силовых ведомств. Основное преимущество боеприпаса в сравнении с наиболее мощным на сегодняшний день 9х19-миллиметров патроном с пулей со стальным сердечником 7Н21 — более чем двукратное повышение убойного действия пули при попадании в цель», — отмечается в материале.

Планируется, что пуля сможет достигать скорости 480 метров в секунду при массе семь граммов. Кучность стрельбы на дальности 25 метров составит не более 2,5 сантиметров.

По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новые разработки помогут расширить возможности спецназа, в том числе при антитеррористических операциях.​