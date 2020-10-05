РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Жители городского округа Люберцы могут подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Заявить о своем участии необходимо до 30 октября в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области», - говорится в сообщении.

Консультации по вопросам участия в конкурсном отборе можно получить по электронной почте: eroshokAY@mosreg.ru, vdovinanv@mosreg.ru или по телефону: 8(498)602-06-04 (добавочный 5-42-02).