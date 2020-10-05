РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. На стадионе «Звезда» в Люберцах 6 октября состоится торжественное открытие новой площадки для мини-футбола, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В честь спортивного события запланирована праздничная программа. Ожидаются игры и турниры среди детских команд: блиц-турниры по футболу, пионерболу, хоккею на траве. Будут проведены конкурсы: «Лучший технарь», «Лучший снайпер», «Лучший пенальтист», - говорится в сообщении.

Кроме того, для гостей спортивного праздника подготовлен сюрприз - мастер-класс от чемпионов России по футбольному фристайлу. Начало в 14:00.

Мероприятие пройдет по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 110, строение 7.