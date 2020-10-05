РИАМО - 5 окт. Сотрудники 343-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 3 октября спасли собаку, которая провалилась в технологический приямок на территории станции скорой помощи городского округа Бронницы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О происшествии спасателям стало известно после того, как к ним обратились работники станции. Они услышали жалобный вой собаки и попросили вызволить животное.

«Один из спасателей дежурной смены спустился по лестнице в приямок и на руках поднял собаку наверх. Пес был обессиленный и вел себя очень спокойно», – сказал спасатель Александр Сыров

Он добавил, что собака благодарно прижалась к ногам спасателей после того, как оказалась на свободе.