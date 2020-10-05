РИАМО - 5 окт. Следователи проведут проверку по факту оказания платных услуг ребенку в Москве, во время которых ему стало плохо, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

После случившегося малыша госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

«Следователями столичного управления совместно с сотрудниками территориального органа Росздравнадзора по городу Москве и Московской области проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сказала Иванова.

По результатам проверки примут процессуальное решение.