РИАМО - 5 окт. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее утром в понедельник в бывшей конюшне на территории усадьбы Голицыных Пехра-Яковлевское, площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Усадьба находится по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, владение 4. Объект является памятником федерального значения и находится под охраной государства.

«В 09:48 - локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 16:14 - ликвидация пожара», — отмечается в материале.

В тушении пожара приняли участие 26 единиц техники и 85 человек, из них от МЧС 56 человек и 17 единиц техники.