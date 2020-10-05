РИАМО - 5 окт. В Московском метрополитене мужчина набросился на кашляющую пассажирку без маски, передает ТАСС.

Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Профсоюзная».

«Мужчина напал на женщину, которая кашляла и в это время находилась без маски. Находящиеся рядом люди смогли оградить женщину от нападавшего», - сказал собеседник агентства.

По факту инцидента инициирована проверка. В ГУ МВД России по Москве изучают видеоролик, размещенный в интернете, где запечатлен конфликт между пассажирами. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Видео нападения мужчины на женщину в метро Москвы из‑за кашля>>