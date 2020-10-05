РИАМО - 5 окт. В Воскресенске на территории лыжной трассы «Здоровье» провели субботник, его организовали сотрудники Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» совместно с Центром культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» и молодежным движением «Энергия», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Трасса находится недалеко от села Ашитково. Всего в результате общественной акции было собрано более 5 кубометров бытового мусора.

«За работу взялись с энтузиазмом. Стараниями участников субботника территория стала выглядеть более привлекательно. Ребята – молодцы! Очень хорошо, что детям нравится заботиться о природе. Я уверена, что такая работа является хорошим стимулом для развития экологической культуры населения и примером для всех!» - отметила директор Центра «Радость» Ольга Якимова.

Аналогичные акции проводятся в Виноградовском лесничестве на регулярной основе, специалисты филиала ГКУ МО «Мособллес» всегда готовы поддержать активных граждан, неравнодушных к сбережению экологии Московской области.