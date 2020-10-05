РИАМО - 5 окт. За прошлую неделю в Подмосковье устранили 38 нарушений вдоль вылетных магистралей, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

Больше всего нарушений ликвидировали на Волоколамском шоссе – 18 штук. На Щелковском шоссе устранили шесть нарушений.

«Нарушения ликвидировали на Пятницком шоссе, Егорьевском, Новорязанском, Ярославском, Симферопольском», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В порядок привели 12 территорий, прилегающих к объектам в полосе отвода, два остановочных павильона, шесть фасадов зданий, ограждения, 12 средств размещения информации.

Кроме того, на территории Подмосковья за неделю демонтировали незаконные средства для размещения рекламы, удалили аварийные и сухостойные деревья.