РИАМО - 5 окт. В Московской области реализуют проект «Мануфактура русской игрушки», в рамках которого ремеслу ватной игрушки обучат 1 тысячу женщин из социально незащищенных групп, говорится в сообщении пресс-службы АНО АНО Центр развития ремесел «Семейные традиции».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«В дальнейшем, обученные женщины смогут получить дополнительную занятость, профессионально занимаясь с лучшими мастерами России возрождением и продвижением традиционной ватной игрушки, как национального русского сувенира», - говорится в сообщении.

Проект призван повысить качество жизни двух категорий женщин Московской области — женщин предпенсионного возраста старше 50 лет и мам, имеющих особенных детей.

В рамках проекта откроют производственный зал, часть участников проекта будут здесь трудоустроены. Также появится образовательный центр с беспрерывным процессом обучения, запланирован запуск пресс-центра и создание в этом помещении Музея ватной игрушки.

Мануфактура открывается для поддержки женщин. Презентация проекта состоится 15 октября в Патриаршем Подворье храмов Николо-Перервинского монастыря Москвы по адресу: улица Шоссейная, дом 82. Сбор гостей запланирован на 16:30.