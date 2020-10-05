РИАМО - 5 окт. Согласно данным Центробанка, курс евро повысился на 8,2 копейки и составил 91,66 рубля, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара увеличился на 3,66 копейки и достиг 78,13 рубля», - говорится в сообщении.

Цена за бивалютую корзину выросла на 5,7 копейки, до 84,22 рубля.

Ранее экономист, инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган выразил мнение, что фондовый рынок предлагает огромные возможности и альтернативы депозитам, причем как в долларах и евро, так и в рублях.​