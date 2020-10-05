РИАМО - 5 окт. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения медведя на рабочего в столичном цирке на проспекте Вернадского, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в понедельник. Животное напало на рабочего по уходу за животными в вольере.

«С полученными повреждениями мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался», - отметила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требования охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры, ведомство по данному факту также назначило проверку.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Юго-Западного административного округа, будет дана оценка соблюдения трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности.