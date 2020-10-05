РИАМО - 5 окт. В столичном цирке на проспекте Вернадского медведь напал на человека, на месте происшествия работает следственная группа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.

«Информация о нападении подтверждается. На месте сейчас работает следователь», - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент следователи прикладывают все усилия, чтобы выяснить обстоятельство произошедшего.

Уголовное дело возбудили по факту нападения медведя в столичном цирке>>