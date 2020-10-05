РИАМО - 5 окт. В столичном цирке на проспекте Вернадского медведь напал на человека, на месте происшествия работает следственная группа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.
«Информация о нападении подтверждается. На месте сейчас работает следователь», - сказал собеседник агентства.
В настоящий момент следователи прикладывают все усилия, чтобы выяснить обстоятельство произошедшего.
Уголовное дело возбудили по факту нападения медведя в столичном цирке>>
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