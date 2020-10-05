РИАМО - 5 окт. На прошлой неделе в Главгосстройнадзоре Московской области рассмотрели 16 дел в сфере строительного надзора и 25 дел в сфере долевого строительства, нарушители были оштрафованы на 2 миллиона 72 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сфере строительного надзора вынесено 10 постановлений, девять из которых – за нарушение требований нормативных документов в строительстве; одно – за строительство без разрешения.

«Шести строительным организациям назначено наказание в виде предупреждения», – уточняется в сообщении.

В сфере долевого строительства вынесли 25 постановлений, из которых 19 – за нарушение в отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, еще пять – за нарушение в проектной декларации и информационно открытости, одно – за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

Всего с начала года Главгосстройнадзором Московской области было рассмотрено 1 460 дел об административных нарушениях.