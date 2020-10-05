РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Социальные предприниматели и некоммерческие организации Люберец могут принять участие в конкурсе «Лучший социальный проект года», заявки принимаются до 11 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года» пройдет в Московской области уже в шестой раз и будет проведен в онлайн-формате.

«11 октября в Московской области завершается прием заявок на региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года». К участию в отборочном этапе конкурса приглашаются социальные предприниматели и некоммерческие организации Подмосковья», - говорится в сообщении.

Основные задачи конкурса - поиск и выявление лучших проектов коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций, представивших проекты в сфере социального предпринимательства.

Конкурс реализуется в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Организаторами всероссийского конкурса выступают Минэкономразвития РФ и Российский государственный социальный университет.

Региональный этап конкурса инициирован министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и включает в себя: прием заявок, отборочный тур, в котором экспертный совет конкурса оценит работы участников и вынесет свой профессиональный вердикт, а также торжественную церемонию награждения победителей регионального этапа конкурса.

Предприниматели и некоммерческие организации Подмосковья в 2020 году могут подать проекты в специальных номинациях и с различной социально ориентированной тематикой.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте всероссийского конкурса: https://konkurs.sprgsu.ru/.