РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Жители подмосковного Подольска в понедельник возложили цветы и венки к монументу Подольским курсантам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник в Подольске прошла традиционная акция, посвященная 79-й годовщине подвига Подольских курсантов. Школьники, студенты, сотрудники предприятий и организаций, военнослужащие и жители округа возложили цветы и венки к мемориалу героев-курсантов на улице Кирова», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Николай Пестов, председатель совета депутатов Подольска Дмитрий Машков, депутат Мособлдумы Павел Максимович и другие. К монументу была возложена гирлянда Славы, живые цветы, а в воздухе звонким эхом прозвучали залпы орудий.

Памятная дата была учреждена решением совета депутатов городского округа Подольск 1-го созыва 29 сентября 2016 года. С инициативой о ее учреждении выступила общественная палата округа, внес данное предложение на рассмотрение совета депутатов глава муниципалитета Николай Пестов. А 4 апреля 2019 года Мособлдума расширила перечень памятных дат и учредила 5 октября как День памяти Подольских курсантов для всей Московской области.