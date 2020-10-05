РИАМО - 5 окт. 1025 подмосковных семей, которые воспитывают детей-инвалидов, получили выплату в размере 13 020 рублей в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимума (19 672,5 рубля), воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она подчеркнула, что выплату предоставляют на покупку еды и одежды ребенку на период его обучения.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства и предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности, справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида, выданную в образовательной организации Подмосковья и документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних месяца, перед месяцем подачи заявления.

«С начала года общая сумма выплат составляет более около 13,5 миллионов рублей, ее уже получили 1025 семей», - резюмировала Фаевская.