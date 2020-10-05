РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 окт. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поздравил педагогов округа с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Концерт для педагогов прошел накануне. На сцене выступили лучшие городские коллективы.

«Работа с детьми – это большой труд и большая ответственность. Для того, чтобы быть хорошим учителем, нужно не только педагогическое образование. В первую очередь, для этого нужно призвание. Это достойно уважения и благодарности. Спасибо за ваш труд! Мира и добра вам и вашим близким. С праздником!» – сказал Жигалкин.

Он добавил, что педагоги делают важное дело, отдают работе много сил и энергии. Жигалки пояснил, что не так важен опыт работы, если по-настоящему любишь свое дело и детей, с которыми занимаешься.