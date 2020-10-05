РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Штаб поддержки предпринимателей оказал помощь 850 компаниям в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«850 красногорских компаний получили помощь в штабе поддержки предпринимателей», - говорится в сообщении.

Самые популярные обращения от местных бизнесменов: меры финансовой и имущественный поддержки и субсидии на профилактику Covid-19 и дезинфекционные работы.

Также бизнесмены обращались по поводу беспроцентных займов на зарплату и оформления пропусков на сотрудников в период действия ограничений.

«Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии: 8(495)540-54-97 или по электронной почте: info@krascci.ru. Кроме того, узнать обо всех нововведениях и действующих мерах поддержки можно в Едином call-центре для предпринимателей Подмосковья 0150 и по электронной почте: 0150@mosreg.ru», - добавляется в материале.

Предприниматели могут обратиться в Красногорскую торгово-промышленную палату.