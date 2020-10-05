РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Спортсменка из подмосковных Люберец завоевала бронзовую медаль на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Четвертого октября в Раменском состоялось первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Воспитанница Федерации самбо городского округа Люберцы Евгения Разбоева завоевала на соревнованиях бронзовую медаль в категории до 40 килограммов.

«Это дебют Жени на первенствах ЦФО. Она проявила свои лучшие борцовские качества – ей достались соперницы на два года старше», – сказал председатель Федерации самбо Люберец Виктор Худяков.

Он отметил, что Евгения тренируется в школе №54 в поселке Октябрьский, где и начала делать свои первые шаги в спорте под руководством тренеров Андрея Лецко и Лали Курдадзе.