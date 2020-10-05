РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» в новой Москве перенес открытие в ТРЦ «Бутово Молл» проекта «Усадьба Fest: нырнем в историю» с понедельника на 10 октября, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Государственный музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» и ТРЦ «Бутово Молл» запускают совместный проект «Усадьба Fest: нырнем в историю». В рамках проекта посетители ТРЦ «Бутово Молл» смогут погрузиться в атмосферу XIX века, увидеть архивные и современные фотографии музея-усадьбы «Остафьево», а также экспонаты, посвященные усадебной жизни – образы эпохи.

«Планировалось провести открытие проекта в понедельник, 5 октября. Однако даты переносятся на 10 октября. Посмотреть экспозиции можно будет до 8 ноября», – говорится в сообщении.

Вниманию гостей впервые представят проект «Остафьево сквозь время», который полюбился посетителям онлайн-площадок музея. Снимки, представленные в рамках проекта, показывают наглядную связь времен и поколений с помощью объединения архивных и современных фотографий, рассказывая об истории музея-усадьбы.