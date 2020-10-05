РИАМО - 5 окт. Вечером в понедельник дороги столицы могут быть загружены на семь баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Планируйте поездки заранее и лучше объезжайте, чтобы провести время не в пробке, а наслаждаясь осенним закатом», – уточняется в сообщении.

Особенно загруженными будут те улицы, на которых проводятся дорожные работы. Самые сильные заторы ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, Рижской эстакаде, Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе, Горбатом путепроводе и Нижегородской эстакаде ТТК, Дмитровском шоссе около дома №67, 31-м километре МКАД при движении по внешней стороне.

Более других загружены будут такие магистрали, как проспект Мира, Щелковское шоссе, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Рязанский проспект, Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады, МКАД перед Волоколамским шоссе, а также МКАД на внутренней стороне от Белой дачи до улицы Липецкой и 91-й километр МКАД при движении по внешней стороне.