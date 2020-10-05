РИАМО - 5 окт. В столице отопление включили во всех жилых домах и социальных учреждениях, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в этом году отопительный сезон в столице начался раньше из-за введения режима самоизоляции для пожилых москвичей и перевода части сотрудников столичных организаций и компаний на удаленную работу.

«В настоящее время тепло поступает во все жилые здания, которых около 34 тысяч, и объекты социальной сферы – 8,7 тысячи. Продолжаются мероприятия по включению отопления в офисных центрах, торговых и промышленных предприятиях, это делается по заявкам самих потребителей», – заявил Бирюков.

Он добавил, что городские службы корректируют подачу тепла и регулируют все системы в соответствии с температурами наружного воздуха.

Бирюков также отметил, что в этом году подготовка теплосетей и объектов теплогенерации велась в сжатые сроки, все мероприятия провели за два месяца.

«Только 5 июля начались отключения горячей воды и профилактические мероприятия на сетях, а 1 сентября все объекты были готовы к работе в осенне-зимний период», – подчеркнул Бирюков.

Во время подготовки к новому отопительному сезону специалисты переложили сотни километров сетей, выявили примерно 11 тысяч неисправностей на тепловых магистралях и устранили их.

«Проведенные мероприятия позволят нам качественно, как и в предыдущие годы, провести осенне-зимний период, не допустить нештатных ситуаций и отключений потребителей. В городе существует система по резервированию подачи тепла, 98% объектов имеют такой резерв», – резюмировал Бирюков.