РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Футболисты из подмосковных Люберец одержали победу в выездном матче областного первенства, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберецкие футболисты Комплексной спортивной школы олимпийского резерва провели VII тур первенства Московской области против команды «Черкизово» из Каширы. Ребята одержали уверенную победу над своими соперниками», - говорится в сообщении.

В выездном матче встретились игроки 2005-2006 и 2003-2004 годов рождения. Счет в игре младших команд составил 2:1. В противостоянии старших юношей футболистам Люберец также удалось выиграть со счетом 10:2.

«Команда игроков старшего возраста досрочно, за два тура до окончания первенства Московской области, стала чемпионом в своей группе «В». Поздравляем команду и ее тренера с отличным результатом!» - заключается в материале.