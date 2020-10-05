РИАМО - 5 окт. На прошедших выходных в Наро-Фоминском городском округе прошел патриотический форум «Наследники Победы», в рамках которого состоялась «Гонка Героев», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Соревнование прошло 3 октября на полигоне «Алабино». Форум открыло мероприятие «Гонка героев» с забегом на 10 километров по пересеченной местности. Лидером стала команда из Воскресенска.

«Участники мероприятия преодолели полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами», - говорится в сообщении.

Преодолев свыше 30 препятствий, воскресенцы проверили себя на прочность, зарядились положительной энергией, а также почувствовали себя самыми настоящими героями.