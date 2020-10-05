РИАМО - 5 окт. Станция «Академическая» коммунарской линии метро украсят граффити, выполненными в античном стиле, это станет возможно благодаря цифровой печати на алюминиевых панелях, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Академическая» находится на улице Дмитрия Ульянова, там предусмотрена пересадка на станцию с одноименным названием «оранжевой» ветки.

«Образ «портала» проходит красной нитью через всю станцию. На платформе архитекторы сделали целую анфиладу – чередующиеся элементы черного цвета будут эффектно подсвечиваться. Чередование светящихся и темных плоскостей порталов создает выразительную пластику», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На станции полы покроют светло-серым гранитом, стены украсят белыми крупноформатными панелями, а потолок – реечными конструкциями. Пространство станции станет последовательной системой порталов.

Наземные станции будут облицованы гранитом, а также там установят антивандальное остекление с зеркальным эффектом.

Проектировщиком станции стал АО «Метрогипротранс». ​