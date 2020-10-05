РИАМО - 5 окт. В Воскресенске началась осенняя призывная кампания, в армию призвали 130 местных молодых людей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В основном всех призывников направят служить в Западный военный округ.

«Воскресенская молодежь очень активная и спортивная. Юноши готовы служить в армии, а некоторые мечтают об этом с детства. Я думаю, что поставленная нашему округу задача по призыву, будет выполнена», - сказал городского округа Воскресенск Артур Болотников.

Призывная кампания в армию в 2020 года пройдет по стандартным правилам. Однако призывникам устроят карантинные мероприятия.