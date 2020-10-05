РИАМО - 5 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего парня, который стрелял в воздух на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тверскому району по горячим следам задержали молодого человека, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия» - сказал начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что на Тверской улице неизвестный стрелял в воздух. На место ЧП прибыли правоохранители, которые и задержали хулигана.

Известно, что молодой человек ехал по центру столицы на машине и выстрелил в воздух. У задержанного изъяли светошумовой охолощенный пистолет и 13 патронов к нему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.