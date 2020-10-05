21 сентября в России стартовали продажи «Арепливира» — первого зарегистрированного в стране препарата для лечения коронавируса. Производители утверждают, что при правильном применении это лекарство может стать панацеей от Covid-19. При этом стоимость «Арепливира» оказалась довольно высокой – более 12 тысяч рублей. Правда, москвичам, заболевшим Covid-19, пообещали выдавать препарат бесплатно. О том, насколько эффективен препарат и оправдана ли его цена, разбирался корреспондент РИАМО.

Помогает в первые сутки

«Арепливир», ставший одним из самых обсуждаемых лекарств в России в 2020 году, начал поступать в аптеки с 21 сентября. До этого его использовали только в стационарах. Это первый в России зарегистрированный препарат от коронавируса, который производит компания «Промомед».

Ранее Минздрав России разрешил применение двух препаратов фавипиравира (действующее вещество) для лечения пациентов с Covid-19 в амбулаторных условиях – «Арепливира» и «Коронавира».

По словам председателя совета директоров группы компаний «Промомед», кандидата медицинских наук Петра Белого, «Арепливир» помогает в первые сутки после начала приема 80% пациентам.

«Наши исследования показали, что у 80% людей перелом в течении заболевания наступает в первые 24 часа — вирусная нагрузка резко снижается. Дальше остается долечиться пару-тройку дней маленькими дозами — 2 раза по 3 таблетки. На пятый день человек здоров», — заявил Белый, слова которого приводит aif.ru.

Он также отметил, что «Арепливир» будет эффективен и от риновируса, ротавируса и других вирусов, для которых входными воротами в организм является носоглотка.

Производитель предупреждает, что это лекарство нельзя употреблять детям и беременным женщинам, а приобрести препарат можно только по рецепту врача. Важно и то, что его нужно принимать в первые же сутки после того, как появились первые признаки болезни.

Кстати, препарат с аналогичным действующим веществом - «Фавипиравир» уже зарегистрирован в Китае и первым встал на вооружение китайских врачей.

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До 18 тысяч за упаковку

Впрочем, поводом для обсуждений почти сразу стала высокая стоимость «Арепливира» — его рекомендованная розничная цена составляет 12 320 рублей за упаковку из 40 таблеток (200 миллиграмм).

Как объяснил генеральный директор «Промомеда» Андрей Младенцев, такая стоимость связана с инновационными разработками, клиническими исследованиями и дооснащением производства. При этом он подчеркнул, что розничная стоимость «Арепливира» должна быть такой же, как и по госпоставкам.

По мнению эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова, такая цена обоснована, учитывая эпидемиологическую ситуацию – спрос на препарат во всем мире очень высок, и вряд ли он может стоить слишком дешево.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что, если лекарство действительно эффективно, то можно найти пути, чтобы сделать его более дешевым.

Несмотря на высокую цену «Арепливира», лекарство заказали почти все крупные российские аптечные сети. Причем аптеки начали собирать предзаказы на препарат задолго до получения постоянной регистрации Минздрава. В ходе первого этапа продаж препарат должен поступить примерно в 10 тысяч российских аптек, а затем будет распространяться шире.

По словам Младенцева, всего в стране порядка 60 тысяч аптек, и чтобы любой желающий мог свободно купить лекарство, достаточно охватить 30 тысяч аптек. На первом этапе в аптеки поставляется треть от необходимого наличия.

Гендиректор «Промомеда» также отметил, что компания вовсе не заинтересована в том, чтобы на «Арепливире» наживались розничные сети.

«Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что некоторые сети выставляют цены выше 18 тысяч рублей за упаковку. Мы настоятельно рекомендовали не делать цену выше 12 320 рублей», — подчеркнул Младенцев.

Между тем, 3 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи, заболевшие коронавирусной инфекцией, будут бесплатно получать новые препараты от Covid-19 — как «Арепливир», так и «Коронавир».

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Панацея или миф?

Как отмечает врач-терапевт, создатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов, именно спрос определяет предложение. «Сейчас высокая потребность на средство лечения коронавирусной инфекции, цена, соответственно, тоже не низкая», - говорит он.

Как объясняет врач, действующее вещество «Арепливира» – фавипиравир – имеет выраженное преимущество по сравнению с плацебо. А вот ответить на вопрос о том, эквивалентен ли «Арепливир» фавипиравиру, который использовался в клинических исследованиях, можно только при наличии открытого доступа к исследованиям о препарате.

В свою очередь, главный врач клиники «Первый шаг» Василий Шуров считает, что достаточных доказательств эффективности нового препарата нет и его цена не оправдана.

«Действующий компонент «Арепливира» — фавипиравир — был синтезирован японцами еще в 1998 году. В то время еще никто даже не слышал про коронавирус. Вещество было создано для лечения определенных форм гриппа. Но убедительных доказательств его эффективности нет — даже в плане лечения гриппа», - рассказал Щуров.

При этом в ходе исследований фавипиравира выявлены побочные эффекты, в частности, он токсичен для беременных – вызывает уродства у плода, что, по мнению медика, является еще одним аргументом против.

«На мой взгляд, абсолютно бесполезно применять этот препарат для лечения вируса, который 80% людей перенесут бессимптомно», - убежден собеседник РИАМО.

Он добавил, что у препарата очень простая формула, за разработку платить не нужно, так как патент вышел, «поэтому цена в 12 тысяч за 40 таблеток выглядит, как минимум, странно».

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Не аскорбинка

Медицинский юрист, руководитель компании «Юрист 55» Андрей Бендер согласен с тем, что «Арепливир» не может стоить дешево в условиях мировой пандемии и текущей ситуации с коронавирусом.

«При этом он — не аскорбинка. Его можно назначать только под контролем лечащего врача. Пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать», - подчеркивает юрист.

Он напомнил, что приобрести «Арепливир», как и «Коронавир», в аптеках можно только по рецепту врача.

«Если заявленная цена «Арепливира» — от 12 320 рублей за упаковку с 40 таблетками, то у «Коронавира» она немного меньше, 11 550 рублей за 50 таблеток. В настоящее время для уменьшения стоимости лекарства пока нет необходимых факторов», - считает эксперт.

По его словам, «Арепливир» и «Коронавир» — идентичные лекарства, которые выпускаются двумя разными компаниями и являются точными копиями «Фавипиравира».

Как объясняет специалист, препарат воздействует на РНК-полимеразу — белковый фермент, благодаря которому воспроизводится РНК коронавируса.

«Лекарство взаимодействует с ферментом и мешает в образовании цепочки РНК, которая формирует вирус. Таким образом, патоген дальше не размножается», - рассказал он.

По ловам Бендера, в России есть и другие лекарства, которые применяются при Covid-19 в клинических условиях. Это препараты, которые влияют на свертываемость крови и стероидные гормоны, подавляющие так называемый цитокиновый шторм — иммунную реакцию организма, которая приводит к разрушению тканей легкого – одно из самых опасных осложнений Covid-19.

«Но они используются в основном при тяжелых формах течения болезни у пациента, находящегося в больнице. Новые препараты «Арепливир» и «Коронавир» будут применять при легких и, возможно, средних формах заболевания, когда болезнь протекает без осложнений», - отметил медицинский юрист.

При этом есть группы, которым эти лекарства противопоказаны, в том числе беременные. Среди прочих противопоказаний в инструкции указаны повышенная чувствительность к фавипиравиру и другим компонентам, почечная недостаточность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.