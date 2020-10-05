РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Люберцы вошли в число городских округов, жители которых лучше всех соблюдают масочный режим на железнодорожном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ранее региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры провело проверки на железнодорожном транспорте.

«На ж/д транспорте лучше всего соблюдают масочный режим пассажиры в Орехово-Зуевском округе, Люберцах, Химках и Кашире. На этом виде транспорта надевать маску необходимо не только при посадке в вагон поезда, но и при входе на станцию», - говорится в сообщении.

За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф - 5 тысяч рублей.

Требование о ношении масок в общественном транспорте Подмосковья является обязательным с мая. Сейчас, согласно постановлению губернатора от 25.09.2020 года, усилен контроль за ношением масок в общественных местах, в том числе в транспорте.