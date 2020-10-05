РИАМО - 5 окт. В ночь на понедельник минимальная температура воздуха в Москве, в пределах МКАД, составила 9-10 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На ВДНХ воздух остыл до 9,6 градуса. Для начала октября это довольно высокая температура, которая больше соответствует середине августа», – уточняется в сообщении.

Такие теплые ночи случаются в Москве в октябре раз в 8-9 лет.

Последний раз подобная теплая ночь на 5 октября случилась в Москве в 2011 году. На ВДНХ температура составила 10 градусов.