РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 окт. В подмосковных Котельниках выполнили работы по ручной уборке мусора с газона, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«За прошлую неделю в рамках плановой уборки на территории Котельников МБУ «Спецтранс» были выполнены следующие мероприятия: работы по уборке тротуаров и дорог на закрепленных территориях; работы по ручной уборке мусора с газонов и мусорок на закрепленных территориях; произведена уборка опавшей листвы с дорог и тротуаров; выполнены работы по уборке территории вокруг пруда в микрорайоне Силикат», - говорится в сообщении.

Также выполнены работы по уборке дорожного покрытия в микрорайонах Ковровый, Белая Дача, Силикат. Работы производились при помощи специализированной техники.