РИАМО - 5 окт. Теплая погода продолжает превышать климатическую норму, но из-за близости фронтальных разделов постепенно станет больше облаков, от этого вероятность небольших дождей повысится, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«6 октября. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 6…8 градусов. (в центре 9…11 градусов), по области 3…8 градусов, днем в Москве 18...20 градусов, по области 16...21 градус. Ветер южный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

7 октября в ночь также возможен небольшой дождь. 8 октября будет облачно и с прояснениями. Осадки также вероятны.

Дожди прогнозируются также и 9 октября, и 10 октября.