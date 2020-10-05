РИАМО - 5 окт. Российские пользователи соцсети «ВКонтакте» массово жаловались на сбои в работе сервиса, по данным Downdetector, на данный момент соцсеть восстановила работу, сообщает Газета.ru.

В пресс-службе соцсети сообщили о восстановлении доступа к сервису для пользователей.

«61% пожаловавшихся сообщили о том, что у них не работает сайт, еще 27% указали, что не могут отправить сообщения , 11% — не могли зайти в соцсеть», — отмечается в материале.

Больше всего обращений о неполадках поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Казани и Самары.

Причины сбоев неизвестны. ​