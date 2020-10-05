РИАМО - 5 окт. Прививку от сезонного гриппа сделали свыше 45% населения подмосковного Реутова, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«По последним данным, почти 50 тысяч жителей сделали прививку от сезонного гриппа, что составляет 45% от общего числа проживающих в городском округе людей», - сказал Каторов.

Он уточнил, что выездные врачебные бригады работают непосредственно на территории предприятий.

«В настоящее время 1222 сотрудника предприятий в Реутове сделали прививку. Среди них: градообразующее предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения», компания ООО «Эко-меню», Реутовский экспериментальный завод средств протезирования, ООО «Мириталь», компания «У Палыча» и другие», - отметил Каторов.

Помимо этого мобильный прививочный центр работает рядом с многофункциональным центром «Мои документы» Реутова по специальному графику. Вакцинацию планируют полностью завершить до конца октября.