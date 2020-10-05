РИАМО - 5 окт. С понедельника пополнить проездной, социальную карту и купить безлимитный билет на наземный транспорт можно в кассах метро и МЦК, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Безлимитные билеты на 30 дней: «ТАТ», «Автобус» зоны Б и «Автобус» между зонами А и Б, а также поездки на социальную карту студента/ординатора/аспиранта на 1 или 3 месяца запишем в любой кассе метро», - говорится в сообщении.

Также пополнить карты можно с помощью смартфона, работающего на системе Android с NFC. Это можно сделать в приложении «Метро Москвы».

Новая функция позволит сэкономить время московским пассажирам.